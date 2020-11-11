馬來西亞女大生遇害身亡，再掀社會安全網漏洞爭議。國民黨立委葉毓蘭偕同婦女團體，提案制訂《跟蹤騷擾防制法》，葉毓蘭說，未來當事人只要感受到有人跟蹤騷擾等「勾勾迪」，可向警察申請警告命令或向法院聲請防制令，警方或法院一旦受理，應主動介入調查。

葉毓蘭表示，現今雖有家庭暴力防治法、性侵害犯罪防治法、性騷擾防治法等「防暴三法」，不過，若被害人感受到被騷擾，但對方和被害人沒有親密關係且不是家人，行為上並未真正碰觸被害人，可能是在網路上或周遭等「勾勾迪」，由於缺乏法源，因此嫌犯在未進一步付諸行動前，警察無法可管。

葉毓蘭透露，過去刑事局曾找她一起草擬官方版跟騷法草案，當時她也顧及警察負荷能力，不料，後來發現內政部整個退縮，無法符合婦女團體的需求，因此此次她支持婦團的版本。

鑑於跟蹤騷擾行為發展為凶殺命案的危險性甚高，有必要在初期階段及時採取預防措施，排除被害人及時危險，婦團提出的「跟蹤騷擾防治法」草案明定，被害人得於最近一次跟蹤騷擾行為半年內，向警察機關申請警告命令，禁止對方跟蹤騷擾，而警察需在申請後3天內決定是否核發，一旦受理，應即開始調查。

為免除跟蹤騷擾情形，被害人向警察機關尋求保護，申請警告命令為最快的方式，草案規定，被害人也可採取另一管道，直接向法院聲請防制令，法院受理防制令的聲請後，應即進行審理程序，並於2個月內裁定，一旦受理聲請後，得依職權調查證據，必要時得個別訊問。

草案提到，警告命令與防制令自核發時生效，警告命令有效期間為2個月，每次延長期間不得超過2個月；防制令有效期間為2年以下，每次延長最長期間為2年。

懲處部分，遭控騷擾他人的行為人，若違反警告命令，將被開罰2萬以上、20萬以下罰鍰，應按次連續開罰；若違反防制令，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科30萬元以下罰金。

(中時 )