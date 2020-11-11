蔡習會近來引發討論，立法院副院長蔡其昌今天表示，蔡英文總統任內務實理性把台灣主權顧好，且台美關係歷年來最好，並推動多項改革，不須為了追求歷史留名去推蔡習會。蔡其昌話鋒一轉，唯有8年沒政績的人，才需要追求歷史定位，暗酸前總統馬英九。至於美國大選後情勢渾沌不明，雖然美國仍會以整體國家利益為考量，但總統換人或許會有不同做法，國安單位應要有所觀察。

蔡其昌今上午接受電台專訪，被問到蔡總統是否會因為追求歷史定位，想要促成蔡習會。蔡其昌表示，這都是國民黨內一種論述，藍營認為好像沒有蔡習會，兩岸問題就會很危險，實際上蔡英文已經歷史留名，不會受誘惑，也不會比照馬英九一樣推動蔡習會。

蔡其昌說，從已故總統蔣介石至今，現今台美關係是最好的時刻，這都是歷史定位，再加上蔡總統任內推動多項改革，都是前總統馬英九不敢做的；同時我方務實理性把兩岸處理好，守住中華民國主權、立場，這就是蔡英文的歷史定位。

節目主持人意有所指稱，有些人就是想藉此得一個和平獎；蔡其昌隨即接話，「就是這種人才會被丟鞋子」。

此外，美國總統大選後政局混沌不明，蔡其昌說，不論誰擔任美國總統，思維都會以美國整體利益考量，台灣扮演什麼角色對我方最有利，是蔡政府整體一貫思維，像是兩岸關係處理上，美方不喜歡衝突，所以我方不斷釋出善意。

蔡其昌分析，美國內部選舉確實會對國內產生部分衝擊，但只要美方主軸不變，或許不同人上台有不同做法，整體戰略思維不會改變，至於拜登政府上台後會怎麼做，未來還要持續觀察。

(中時 )