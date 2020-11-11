台中地檢署查扣物拍賣會，出現全國首拍的當紅「口罩機」。（翻攝網站／陳淑芬台中傳真）

台中地檢署今天舉辦扣案物變價拍賣會，出現全國首度拍賣的當紅「口罩機」組，起拍價為266萬元，現場僅1人領標，但並未出價投標，拍賣官現場將起拍價降價為197萬元，仍宣告流標。中檢「查扣變價」小組主任檢察官林宏昌表示，將再研議「口罩機」的拍賣或變賣方式，希望在疫情期間能再回生產線，發揮防疫功能。

台中檢調今年9月間破獲國內首座仿冒國家隊口罩的地下工廠案，查扣「一托二」型的口罩製造機及大批原料物，包括有口罩機本體1台及耳帶機2台，廠牌為豪優公司，在今年8月份出廠，機器設備整體外觀維護情況尚可；另大批原物料包括有箱裝或捆裝的不織布、耳帶、鼻樑條及包裝袋等，整體外觀維護情況尚可。

據了解，該「口罩機組」投入生產線不到1個月，且全新價為300多萬元，而檢調警所查扣的大批原料，初估尚可生產250萬到300萬片的口罩，經鑑價公司鑑定後，起拍價訂為266萬元。

因口罩製造機組及原物料體積龐大，須以拖車運載耗費人物力， 9日及10日兩天已於調查局中部地區機動工作站提供觀覽，拍賣會由檢察官張聖傳擔任拍賣官，他以幻燈片介紹拍賣品，會場並未展示。拍賣會中僅1名黃姓男子領標，但他並未出價投標，拍賣官現場2度降價後，起標價為197萬元，黃姓民眾也未心動出手，全國首度出現在查扣物拍賣會的口罩機組宣告流標。

黃姓民眾表示，他並非口罩製造業者，也沒有生產製造執照，但對口罩生產市場有興趣，也曾去中機站觀覽過機組，未投標的原因並不是拍賣價格問題，而是考量口罩在國內是否仍有市場？目前國內市面上，口罩貨源並不缺，且也不知生產後是否可外銷，如果口罩仍供不應求，他認為就算拍賣價高達500萬至上千萬元，仍有人搶著買。

目前全球疫情仍嚴峻，全國查扣拍賣會首拍口罩機組卻面臨流標。中檢「查扣變價」小組主任檢察官林宏昌表示，將進一步研議口罩機組的拍賣、變賣或議價等處分方式，目前全球疫情緊張，希望口罩機組能盡速再回生產線，發揮防疫功能。

(中時 )