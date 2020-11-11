想要跨入電競（eSport）領域，但又不得其門而入嗎？三創生活攜手鴻海教育基金會、動視暴雪、Acer Predator掠奪者共同舉辦《2020年三創生活創新科技教育暨第一屆eSport大賽》於11/11正式起跑，不僅有精彩的電競大賽，邀你熱情體驗。還有獨家課程以及體驗活動，帶領有興趣的民眾一同了解神秘的電競科技教育的世界！

隨著時代演進，電競產業持續蓬勃發展，近年來更朝向專業化發展。鴻海教育基金會在今年支持三創生活園區首次舉辦《eSport電競人才培育計畫》，跟暴雪、Acer一同聯手為喜愛電競的朋友打造豐富的創新電競課程。參與者可以實際操作Acer Predator掠奪者作為對戰裝備；

鴻海教育基金會執行長汪用和指出，電競產業層面廣泛，不僅包含賽事，還有許多層面的經營，例如電競直播、遊戲IP經營等等。他也很開心分享，組裝水冷主機的課程在開放短短時間內就已經報名額滿，也很開心看見學生們對於這類電競主機的硬知識感興趣，非常期待藉由本次的課程，孕育更多相關人才。本次創新電競課程則是邀請Predator掠奪者電競運動暨品牌推廣師，選定化身電競直播主、遊戲企劃、IP經營以及曜越講解組裝水冷主機與手作電競設備等主題，將許多專業知識與技能，開放給國中以上的在學學生免費報名，也讓更多想要體驗民眾的消費者可更為認識電競文化，並且成功培育更多電競人才。

電競實況主大天神今日也出席活動，他指出電競直播產業如今也十分競爭。想要以直播或是YouTube為工作的年輕人也越來越多，因此要脫穎而出更不容易。因此可透過參加如何成為電競直播主、遊戲企劃、IP經營等課程，全面培育自己成為電競直播主。

三創生活第一屆eSport大賽選定《爐石戰記》為對戰遊戲。《爐石戰記》是快節奏的戰略卡牌，重團隊配合以及默契，可讓喜愛電競的消費者相互切磋交流，冠軍將可獲得獎金三萬元。活動比賽時間是11/11~11/15，但在11/ 11~11/13期間報名《爐石戰記》最新資料片《暗夜馬戲團：古神也瘋狂》體驗活動，還可參加抽獎活動，有機會獲得三星Galaxy Tab S6 128GB/Wi-Fi平板電腦，或小米藍牙耳機AirDots超值版。

(科技)