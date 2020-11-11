聯邦投信11日表示，美國總統川普去年向聯合國提出美國欲退出巴黎氣候協定，並於今年生效，但美國大選最終由拜登突破勝選門檻，拜登表示，將率領美國重新加入巴黎氣候協定，另拜登之政策規劃亦包含希望在2050年達到100％綠色能源和淨零碳排放目標，將成為推動永續發展的強大助力，美新政府給力，搶爭淘金綠能兆美元商機。

聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金預定經理人余政民表示，拜登的政見包含了政府在未來十年內將投入1.7兆美元在綠色能源的研發，更承諾要在2035年讓美國發電廠達到無碳發電，由此可見，拜登的上任將為綠色能源產業帶來更好的前景。

余政民指出，全球有200多間知名企業都是RE100的成員，RE100為國際再生能源倡議組織，其中也包含許多美國龍頭公司，這些公司必須公開承諾在2020到2050年間達到100％使用綠能，並且逐年提出規劃，根據RE100之資料顯示，企業承諾實現100％綠能的平均目標年為2028，顯示綠能風潮在未來將會持續升溫，由公司自願發起使用綠能、發展綠能，若再加上政府政策的推行，能為推動永續環境達到更好的效果，進而帶動ESG相關產業。

余政民認為，隨著拜登的上任，全球對於永續環境議題之投資熱情將更加高漲，除了帶動綠能產業發展，ESG相關概念亦將同步蓬勃發展，另因ESG概念之標的在遭遇重大風險事件後的表現相較較佳且穩定，若能納入投資組合將可為投資人之資產抵禦較多的下檔風險。

(工商 )