針對收購華為旗下「榮耀」手機品牌業務一事，大陸IT系統整合龍頭神州數碼11日回應，截至公告披露日，尚未和華為就此事達成任何協議。另外，TCL科技表示，可能於11日、12日兩天公告回應市場傳聞。

截至11日上午11時18分，A股上市公司神州數碼股價漲停至人民幣（下同）34.85元。

路透稍早引述知情人士透露，華為計畫以人民幣1,000億元的價格，將榮耀出售給神州數碼和深圳市政府牽線的財團。上述人士表示，美國政府限制向華為供貨，迫使該公司將精力集中在高階手機與提供企業服務的業務上。

知情人士指出，這項全現金交易將涵蓋幾近全部榮耀業務的資產，包括品牌、研發能力及供應鏈管理。一名消息人士表示，華為可能最快在15日宣布這項交易。神州數碼將在Honor Terminal持股近15％，成為第二大股東。

10月初已傳華為有意出售榮耀三分之一股權，當時神州數碼、TCL、小米都是潛在買家，但以和華為合作關係密切的神州數碼最被看好。

(工商 )