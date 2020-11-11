國民黨昨晚在臉書發佈有關萊豬影片，農委會主委陳吉仲今天受訪時暗指是不實消息，國民黨隨即發新聞稿反駁，指該影片引用自國際動保團體發佈影片，並非國民黨自製，陳吉仲質疑影片造假，難道是質疑國際動保團體公信力？國民黨強調，陳吉仲刻意拿網路上不實的小豬顫抖影片來類比國民黨所引用的真實影片，根本是蓄意混淆視聽，國民黨強烈譴責！

國民黨說明，臉書上所發佈影片，原始出處為動物展望組織 (Animal Outlook)，於2015年11月11日在youtube上公布之影片。 Animal Outlook發布之影片網址：https://www.youtube.com/watch?

v=XPGIMCmpfxU＆feature=youtu.be

國民黨強調，瘦肉精對豬隻存在副作用，是經過科學實證的事實：包括美國農業部（USD）贊助普度大學（Purdue University）的研究顯示，餵食瘦肉精的肉豬，大腦化學作用會產生變化，攻擊性增加，更容易去咬、追逐同伴；美國FDA 在2006年也已經警告：萊克多巴胺可能增加豬隻在驅趕過程中受傷及肌肉無力的數量。此外，解剖豬隻屠體發現，高劑量的萊克多巴胺會降低骨骼總重量、磷等礦物質濃度，使骨骼變得脆弱。上述事實都經專業科學驗證，陳吉仲卻用繪聲繪影的低級手法來混淆是非，只會強化人民反對萊豬進口的意志！

國民黨也質疑，既然陳吉仲表示「萊劑用在養豬上對於豬隻的影響，全世界有許多相關文獻，大多數認為正常」，且陳吉仲一再向國人保證萊劑安全容許量以下的安全性，國民黨要請問陳吉仲，「若豬隻用萊劑安全無虞，為何國內遲遲不開放使用？」陳吉仲一再為瘦肉精豬肉背書，農委會卻禁止國內使用瘦肉精，陳吉仲難道不覺得自我打臉、自相矛盾？

國民黨文傳會新媒體部主任張智瑋說，陳吉仲不敢正面回應公布的影片真假問題，只敢用暗示的方式要國民黨google一下，但google到的，都是真的。經過國內外媒體、非政府組織引用，還能造假嗎？

台灣動物社會學院引用：https://www.east.org.tw/action/8449

台灣新聞報導 https://m.youtube.com/watch？feature=youtu.be＆v=ONPq_pmmZ9w

路透社報導 這間屠宰場使用的豬肉是有萊劑 https://www.reuters.com/article/us-china-pork-additive-idUSKBN0GC20Y20140812

國民黨影片中也發布1122凱道遊行反萊豬的動員圖卡。（摘自國民黨臉書粉專）

(中時 )