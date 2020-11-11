45歲華語歌后李玟出道26年魅力不減，嫁給大她16歲的加拿大籍富商老公布魯斯（Bruce）後，便減少在螢光幕前出現的機會，但她仍然常在社群平台上分享日常生活，近日她曬出一段和二姐李思林跳舞的影片，沒想到卻因為背景音樂引來大陸網友逼問國籍，對此她也大方回應。

李玟儘管快50歲還是保養得宜，常曬出健美緊實的身材，9日她分享一段影片，和二姐動感共舞，姊妹倆同樣戴著墨鏡、穿著牛仔外套和黑色長褲，隨音樂自信擺動身體，不少網友紛紛大讚李玟緊緻的身分，認為她和二姐凍齡的外貌太驚人。

而影片背景音樂正是《我是從新加坡來的》，然而這首歌曲卻引來大陸網友質疑，紛紛湧入留言質問：「你是中國人？還是新加坡人？」對此，李玟也毫不避諱地正面回答，「我是中國香港人。」

李玟和二姐一起熱舞。(圖/翻攝自微博)

事實上，不只是李玟，過去許多藝人都被逼著表態，包括許瑋甯、宋芸樺等人，但也有不少藝人自己就先行表態，像是周杰倫、炎亞綸、羅志祥等等，每每發表與兩岸有關的話題，都會掀起熱烈討論。

(中時新聞網)