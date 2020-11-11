網友偶遇吳奇隆、劉詩詩。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

33歲台灣媳婦劉詩詩和吳奇隆結婚5年，去年生下一子「步步」，劉詩詩當媽不久後便復出拍戲，一舉一動都成為話題。最近有網友偶遇吳奇隆、劉詩詩現身上海咖啡廳，吳奇隆忙顧孩子，劉詩詩穿著寬鬆在櫃檯前點餐，身形筆直，可能是因為衣著的關係看來有些幸福肥。

吳奇隆和劉詩詩5年前在峇里島舉行浪漫世紀婚禮，吳奇隆在說誓詞時落淚，強調劉詩詩的出現是他生命中最重要的禮物，去年兩人生下寶貝兒子，10月劉詩詩便復出拍電視劇《親愛的自己》，播出後引來討論，其中一張劉詩詩配音時的照片引來熱議，可見她在木椅上坐得相當挺直，前面擺了一張木桌，上面有許多資料，而劉詩詩雙腳開開，坐姿率性又霸氣。

而對於該劇的觀後感，有毒舌網友批評劉詩詩演技尷尬，甚至指她當媽媽後變得老態，劉詩詩大方表示：「身體的激素水平（水準）還沒有完全下來（恢復），所以浮腫自己是能看到的」，坦承連髮型也沒有調整得很精緻。

據《新浪娛樂》報導，近日有網友在上海靜安寺遇到吳奇隆、劉詩詩，開心分享難得見到兩人帶兒子一家三口合體放風，因為兩人太低調，該網友沒打招呼，偷拍一張就離開，而照片中劉詩詩站姿挺立的在櫃檯前，其他網友回說：「詩詩不愧是練舞的，身姿挺拔」、「明星也有自己的生活不打擾」、「誰不想偶遇，粉絲也很優秀，沒有打擾」。

(中時新聞網)