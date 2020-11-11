日股開高走高，多頭努力奔走下，早盤不僅收在最高點，同時，也守穩睽違29年失去的25000點失土。日經225指數早盤收25338.52點，上漲432.93點，漲幅1.74%。東證一部指數早盤暫收1723.65點，上漲22.85點，漲幅1.34%。

早盤中，太平洋水泥株式會社(Taiheiyo Cement)表現非常亮眼，股價狂漲逾13%。這家水泥公司表示，雖然上半財年營業額會掉3.2%，但營業利益卻會大增16.3%，達261.3億日圓。集團還樂觀預辜財年營收，將上看8670億日圓，同時，淨利也會繳出一張410億日圓的漂亮成績單。

強勢個股方面，卡西歐(Casio Computer)大漲超過12%，網路公司DeNA大漲近12%。其他像西日本旅客鐵道(West Japan Railway)與第一生命保險(Dai-ichi Life)也有5%左右漲幅。

弱勢族群中，雅虎日本（Yahoo! JAPAN）跌逾2.5%，恩益禧(NEC)也下跌近2.5%。

(時報資訊)