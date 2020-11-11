美股周二漲跌互見，科技股續跌，但台股今(11)日開低走高，在台積電(2330)發動上攻，配合金融、塑化族群領軍下，早盤盤中大漲逾百點，攻上13200點，再創歷史新高。

美股周二漲跌互見，道瓊工業指數持續表現亮眼，後疫情景氣復甦概念股續強。道瓊工業指數收29420.92點，漲262.95點，漲幅0.9%。納斯達克指數收11553.86點，跌159.93點，跌幅1.37%。標普500指數收3545.53點，跌4.97點，跌幅0.14%。

美股科技股下跌，台積電開低，但盤中翻紅走揚，帶動電子股氣勢，並且在金融、塑化族群領軍下，指數翻紅開高走高，盤中大漲逾百點，站上13200點，最高來到13212點，再創歷史新高點。

周二國際原油價格持續反彈，台塑四寶今強勢表態，台塑(1301)、台塑化(6505)、台化(1326)漲幅均超過3%。

金融股本周接棒成盤帶領台股攻高，富邦金(2881)坐穩獲利王，前10月每股賺進7元，創歷史紀錄，股價漲幅超過4%，中信金(2891)、新光金(2888)等漲幅也超過2%。

台股今早持續攻高，延續多頭氣勢，目前台積電領軍電子，傳產金融也輪動輸漲，指數再過高點。

(時報資訊)