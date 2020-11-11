美國總統大選結果左右未來世局變化，更牽動全球市場神經。國泰投信表示，美國大選結果逐漸明朗，雖市場擔心候選人不服輸提出訴訟，在大選底定前仍將影響金融市場，但依歷史經驗，過去不論是民主黨或共和黨當選，選後進場投資台股之正報酬機率高達8成以上，進場1個月後平均漲幅達3.3%，3個月平均漲6.3%，6個月平均漲15.3%，1年後平均漲21.8%。而選後的選舉訴訟雖可能使美股震盪加大，但這也將誘使資金流向防疫做得相對好的亞洲市場，尤其5G時代來臨，台廠身為美、中這兩大強權的關鍵零組件，在美中兩強爭霸5G的競局中，台廠勢將可漁翁得利。

目前上市的5G ETF中，有以台股為主的國泰台灣5G+ ETF(00881)，以美國通訊業為主的元大全球未來通訊ETF（00861），以及以中國為主的復華中國5G通信ETF(00877)。

國泰投信ETF團隊主管鄭立誠指出，事實上，美國總統由誰勝出，並沒有先前所預期對市場帶來極大衝擊，觀察選前兩天(11/2)至今，美股僅在開票當天出現較大震盪，其他時間皆以上漲居多，主要因美國聯準會主席並未因此變動，也就是說只要聯準會態度依舊，投資人實無須擔心短線市場波動，反之，聰明的投資人應著眼2020年邁入5G元年後對台灣帶來的長線商機。

5G是各類新科技服務資訊傳輸的骨幹，也是資訊高速公路的建置，各國政府都想在此領域取得領先，美、中爭搶5G大餅更是明顯。國泰台灣5G+ETF(00881)經理人蘇鼎宇表示，中國5G設備商華為擁有許多5G專利權及通訊設備等優勢，原可能席捲全球5G基地台設備市場，但因其引起美國擔憂，美國已全面展開封殺華為，在這場5G競賽及中美貿易戰未歇下，美國或中國的5G供應鏈都將因彼此廝殺而備受影響；相形之下，台廠身為美國科技大廠蘋果的重要供應鏈，鴻海(2317)、穩懋(3105)、聯發科(2454)等國內大廠也與中國科技巨擘華為合作密切，換言之，不論全球局勢如何變化，身為最強5G供應鏈的台廠，都能掌握5G的未來商機。

(時報資訊)