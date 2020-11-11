月初，一名24歲沈女，獨坐在路邊行乞，引發不少社會關注，警方接獲網友報案後，當晚便聯繫上她的家人將她帶回，而父親則向警方表示「根本管不住」女兒，現有周邊店家透露，曾好心想替少女介紹工作，但少女執意要乞討而拒絕，認店家搖頭認為「根本是自我放棄、裝可憐。」

據《三立新聞網》報導，昨（10）日下午1時許，沈女又再度現身中壢車站周邊，近日天氣已轉涼，她仍著短褲現身，但她表示有特別準備一件毯子，好保暖雙腿。與過去的時間相比，她昨日似乎比較晚出門「工作」，對此，她睡眼惺忪地表示「我都是睡到醒才出門的。」

據知情的店家指出，沈女在附近行乞已長達1年，中間曾消失過一段時間不知去向，看見她再次現身，不少店家都會上前關心，怕她飢餓而給她食物。事實上，沈女24歲就出來行乞，店家也會主動地想替她找工作，甚至見她有時多日未更換身上衣物，也會主動想贈與她二手衣，但都遭沈女拒絕，並執意就是要行乞。

由於近日少女行乞事件躍上新聞版面，附近店家透過新聞才得知「過去沈女常自稱家境貧苦」，其實都在「裝可憐」。沈女在家中排行老大，下面還有3個弟弟，其中兩個弟弟已在工作，1個仍在念書，且沈女在車站乞討，還不時低頭滑手機，使得大家都認為沈女根本自我放棄、欺騙社會大眾，裝可憐向民眾要錢而已。

(中時新聞網)