把錢存在銀行是大家公認最安全的地方，但阿聯酋一名男子卻發生兩年前的存款被行員盜領，490萬迪拉姆(約新台幣3800萬元)全部不翼而飛，帳戶餘額歸零，氣炸的他立刻向法院提告要求賠償，最後獲得550萬迪拉姆(約新台幣4273萬元)的賠償金。

外媒報導，巴克(Buck)在2015年時在杜拜一家銀行開戶，將買房基金490萬迪拉姆存入戶頭，然而沒有找到喜歡的投資標的物，就把錢一直放著。兩年過後巴克想領出這筆巨款時發現戶頭餘額竟然是零，傻眼至極！一怒之下提告，警方調查發現，原來是該銀行行員與外人勾結，偷偷將錢分批領出，捲走巨款，被法院依詐欺罪判處3年有期徒刑，刑滿後驅逐出境。

同時，巴克也氣銀行沒有管好員工，應該要為員工的行為負責，向法院提起民事訴訟，但銀行表示是客戶自己疏失沒有查帳，也要負點責任，最終法院裁定，銀行必須連同損失的存款，付給巴克550萬迪拉姆(約新台幣4273萬元)當作賠償。

(中時新聞網)