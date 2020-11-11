【現場直播】大陸國台辦例行新聞發布會｜2020.11.11

陸委會主委陳明通9日在立法院提到大陸紀念馬習會5週年座談會時稱，「這是大陸官方第一次把馬習會定調為中央對地方領導人的會晤」，認為陸方這樣的說法在矮化台灣。大陸國台辦今天召開例行新聞發佈會，發言人朱鳳蓮對此回應，兩岸領導人歷史性會晤得以實現，是建立在共同承認「九二共識」的政治基礎之上的，體現了平等協商的精神。

對於馬習會5週年相關活動，陳明通認為，「這個已經被當作一個歷史事件」。朱鳳蓮不以為然，她說，「兩岸領導人歷史性會晤是兩岸關係發展史上具有里程碑意義的大事，開創了兩岸領導人直接對話溝通的先河，將兩岸交流互動提升到了新高度，歷史是不容否認的。」

本報記者追問，當天在座談會現場，國台辦主任劉結一確實沒有說台灣地區領導人，只說「兩岸領導人歷史性會晤」，但事後國台辦發布的文字稿，卻畫蛇添足、分別加了上了「中共中央總書記、國家主席」和「台灣地區領導人」的字樣。不僅劉結一主任的發言稿如此，海協會長張志軍的發言稿也一樣。此舉讓不僅讓當事人馬英九感覺被吃豆腐，台灣民眾看了也很不舒服。請問發言人，國台辦這麼做是有什麼特殊的考量嗎？

但朱鳳蓮沒有針對問題回答，又把標準答案唸了一次，「兩岸領導人會晤得以實現，是建立在九二共識的共同政治基礎上，體現了平等協商的精神。」

不過，本報記者和發言人朱鳳蓮的這段問答，在大陸人民網「2020年11月11日國台辦新聞發佈會」全文實錄中被刪除。

(中時 )