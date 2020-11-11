美國總統大選由民主黨候選人拜登宣布勝選，現任總統川普則不承認敗選，宣稱將展開法律大戰；原本一片「挺川」的台灣，也隨大選結果底定而開始「轉向」。國民黨立委鄭正鈐指出，民進黨政府押錯寶與川普的默契與承諾盡皆落空，然而他們之後非但不會檢討，反而會急著搬出各種理由，上演一齣「沒押寶」的大內宣。

鄭正鈐昨日（10）在臉書發文《蔡英文如何髮夾彎？》寫道：「綠營『川粉』高度關切拜登當選，美國將修正中國政策，對台灣不利。拜登的對華政策當然會影響到台海關係的發展，但對台灣更不利的是，民進黨政府毫無自主性的把川普當門神，一再錯估形勢，以及操弄意識形態的治國作為，不斷地將國家安全及人民利益推入險境。民進黨政府過去一味服膺川普，更把川普當成反中、仇中的精神領袖，配合川普選戰的反中策略，雖換來『台美關係空前友好』的表象，但也造成台海劍拔弩張，和平現狀岌岌可危情狀。」

鄭正鈐直言：「如今白宮易主，民進黨政府押錯寶，其與川普的默契跟承諾，全都落空。但民進黨不思檢討，反而急於搬出各項理由，上演一場『沒押寶』的大內宣。」

此外，鄭正鈐也強調：「拜登的獲勝，中美關係也將進入新的盤整期。拜登在選前特別在《世界日報》投書，表示他將在防疫與氣候問題上，與中國大陸尋求和解與合作，並改善中美關係。至於台灣，也將結合友邦，強化合作。這也表示拜登的對華政策，將採取多元合作的立場，不同於川普的單邊主義。」因此，總統蔡英文所領導的政府該如何「及時髮夾彎」，將是必須面臨的考驗。

(中時新聞網)