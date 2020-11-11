中共中央機關報《人民日報》旗下微信公號11日發表署名「望江」文章〈人民銳見：攬炒立法會，香港市民受夠了〉，指近日香港紫荊研究院發布民調顯示，67.3％的香港受訪者對留任「攬炒派」立法會議員的表現感到不滿。動輒破壞立法會秩序，刻意延誤有關經濟民生議案的審議，一些反對派議員的所作所為不僅引發廣大市民反感，也讓越來越多人看清楚了他們的真面目：就是要藉立法會「攬炒」香港。

文章認為，香港立法會秩序不斷被破壞，甚至令內務委員會一度長達數月未能選出主席，大量涉及民生的法案無法得到及時審議。這放在世界任何一個地方都是一個天大的笑話！這些反對派的「攬炒」行為，只會令立法會無法有效履行憲制責任，只會對香港發展起反作用。

文章稱，「修例風波」以來，香港社會已經飽受「黑暴」「攬炒」毒害、摧殘，如今又受到新冠肺炎疫情的衝擊，立法機關倘若再因為這些反對派議員毫無底線的「攬炒」而空轉，甚至被癱瘓，那香港的未來將會雪上加霜。換言之，立法會再亂下去，整個香港社會都要為之「買單」。

文章說，就在前幾天，多個團體及市民還到立法會外請願，強烈譴責反對派議員狂點人數亂「拉布」，促請立法會主席果斷「剪布」，維持議會正常運作。人心不可欺，民意不可違。

文章強調，香港是多元社會，更是法治社會。每位立法會議員，都曾宣誓擁護《中華人民共和國香港特別行政區基本法》，效忠中華人民共和國香港特別行政區。香港特別行政區《宣誓及聲明條例》，對作出誓言後拒絕或忽略作出的誓言的行為，更是有明確的規定。立法會議員作為特區立法機關的一分子，應當嚴格依法履行職責，自覺維護《憲法》和《基本法》確定的香港特區憲制秩序。

文章認為，人在做，天在看。香港市民清醒地認識到，那些利用體制反體制、企圖用香港的高度自治權對抗中央全面管治權的反對派，從根本上危害「一國兩制」的順利落實，危害香港長期繁榮穩定。他們才是不尊重市民聲音，不代表港人利益的「議會蛀蟲」。

(中時 )