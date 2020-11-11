首屆「台美經濟繁榮夥伴對話」20日將在華府與台北兩地以實體與線上方式舉行，經濟部長王美花今天表示，將由次長陳正祺率團赴美與美方對談，台北除了她，還有行政院政委鄧振中、財政部、國發會、科技部、及教育部等部會代表共同視訊參與。

美國國務卿龐培歐10日宣布國務院次卿柯拉克20日將在美國舉行「美台經濟繁榮夥伴對話」，外交部也同步表示，美方將由國務院經濟成長、能源及環境事務次卿柯拉克，我方則由經濟部政務次長陳正祺率小型代表團赴華府與美方進行實體會議，外交部及其他相關部會官員，將在台北以視訊方式同步參與討論。

王美花今天出席能源願景高峰論壇接受媒體聯訪指出，由於防疫的關係，實體團將由經濟部次長陳正祺率隊到美國，人數不多，另外會由她和政委鄧振中，還有一些相關的部會代表同步在台北視訊。

她說，目前的主要議題包括醫療、科技與技術、供應鏈，還有能源等等，議題很廣， 相關的部會包括國發會、科技部、教育部、財政部等等應該都會參加，在台北做同步的視訊。

她引述龐培歐的說法表示，台美深化合作能讓台灣更強大，讓台美關係更好，「我覺得這是一個非常好的方向」，我們非常高興，能夠在這個時刻就盡快排定來做相關的對話。

媒體詢問會中是否會談到台美雙邊貿易協議（BTA）？王美花強調，這次是和國務院的對話，談的就像標題，是繁榮經濟的對話，所以是著重在深化台美經濟合作，整體比較更廣的、戰略性的經濟的合作對話。

拜登當選美國總統，未來這樣的對話是否會持續？她認為，台美是一個非常好的一個重要夥伴，兩黨都對台美持續深化非常的支持，我們也很樂觀看待，未來台美之間應該還是會持續。拜登競選期間也曾投書媒體，表達要深化台美合作。

由於開放萊豬引發爭議，外界關切此次對談我方是否可能要求萊豬重新檢討？王美花表示，我們已經做了政策，讓美國豬肉可以進來，這件事情是長期沒有解決的問題，一旦總統已經做了這個宣示，也在立法院做審查，對政府來說，既然做了這樣的一個宣示和承諾，我們就應該要持續來進行。

(中時 )