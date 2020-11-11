韓國瑜神秘市長室曝光，未來將給青年局使用。

高雄市前市長韓國瑜上任後，不用原本的四維行政中心市長辦公室，搬至鳳山行政中心，陳其邁上任後，鳳山行政中心的市長辦公室空了下來，現確定要改為青年局辦公室及青創基地，目前內部已經清空。

歷任高雄市長辦公室多在四維行政中心，韓國瑜2018年當選後，花了360萬元在鳳辦裝潢市長室、幕僚辦公室和新聞局，58坪大的空間相當寬敞，辦公室內還有一個小套房，雙人床、衛浴設備一應俱全。

韓國瑜重視隱私，行蹤相當神秘，當初從四維搬到鳳山，有一部分原因就是要跟媒體保持友善距離，平時辦公，進到市長室得先通過兩道的管制關卡，搭車到地下室後，轉搭一部只有少數人能使用的指紋電梯到二樓，來無影去無蹤，相當低調。

韓國瑜神秘市長室曝光，未來將給青年局使用。

韓國瑜神秘市長室曝光，未來將給青年局使用。

前市長韓國瑜去年增設青年局，但辦公地點在高雄國家體育場（左營世運主場館尾翼），地處偏遠，預計明年農曆年前搬到鳳辦。

目前辦公室內部已經清空，只剩下2張茶几，辦公室旁小房間內的雙人床，還有整套衛浴設備，上頭已貼上青年局財產標籤。

陳其邁說，自己都在四維行政中心辦公，用不到鳳山行政中心的市長室，因此讓出來給青年局使用。

(中時新聞網)