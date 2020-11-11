高雄市前市長韓國瑜上任後，不用原本的四維行政中心市長辦公室，搬至鳳山行政中心，陳其邁上任後，鳳山行政中心的市長辦公室空了下來，現確定要改為青年局辦公室及青創基地，目前內部已經清空。
歷任高雄市長辦公室多在四維行政中心，韓國瑜2018年當選後，花了360萬元在鳳辦裝潢市長室、幕僚辦公室和新聞局，58坪大的空間相當寬敞，辦公室內還有一個小套房，雙人床、衛浴設備一應俱全。
韓國瑜重視隱私，行蹤相當神秘，當初從四維搬到鳳山，有一部分原因就是要跟媒體保持友善距離，平時辦公，進到市長室得先通過兩道的管制關卡，搭車到地下室後，轉搭一部只有少數人能使用的指紋電梯到二樓，來無影去無蹤，相當低調。
前市長韓國瑜去年增設青年局，但辦公地點在高雄國家體育場（左營世運主場館尾翼），地處偏遠，預計明年農曆年前搬到鳳辦。
目前辦公室內部已經清空，只剩下2張茶几，辦公室旁小房間內的雙人床，還有整套衛浴設備，上頭已貼上青年局財產標籤。
陳其邁說，自己都在四維行政中心辦公，用不到鳳山行政中心的市長室，因此讓出來給青年局使用。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。