◎梵高轉中颱！明最接近台灣 周五雨最大

氣象局今天上午宣布「梵高」增強為中度颱風，對台沒有直接影響，但周四進入南海後，水氣會北上至台灣附近，周四、周五兩天降雨機率變高，周五是雨最大的時候，宜蘭要注意局部較大雨勢。

◎團隊爆內鬥 柯文哲嘆甄嬛傳看太多

台北市長柯文哲市政團隊再爆內鬥，傳柯文哲獨厚台北市政府發言人陳智菡，因此副發言人黃瀞瑩轉至副市長黃珊珊辦公室，而2位副市長黃珊珊、蔡炳坤也爆搶曝光不和說，對此，台北市長柯文哲感嘆「甄嬛傳看太多！」。

◎不認真「掃黃」 色警趁機對女警襲胸被訴

台北市警局蘇姓員警今年8月執行掃黃勤務時，趁女警專心調整身上密錄器之際，故意站在她身後，趁她轉身時伸出手肘觸碰她胸部「揩油」，女警驚嚇不己，事後驚覺被蘇性騷擾，憤而提告。台北地檢署依性騷擾罪起訴蘇員。

◎經濟泡泡有譜！陳時中提出三大執行原則

經濟泡泡有譜！經濟部昨天證實已有外資電子大廠將透過專案申請方式來台，衛福部長陳時中今天提出經濟泡泡執行方向，包含主管機關依必要性進行審核、主管單位必須完全監督、撰寫防疫計劃書者需負法律責任等3大原則，會依這樣的條件來執行。

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(中時新聞網)