桃園市一位劉姓男子外遇陳姓女同事，兩人在交往的4個月期間，砲跡遍布摩鐵、車上，累積至少65次的性行為，劉男正宮收到匿名舉報信才發現丈夫讓她戴綠帽，甚至發現這對狗男女互傳超鹹濕簡訊，「好想吃妳」、「因為好愛跟你做愛」等，並拍攝性愛片，陳女還懷上劉男的種，正宮氣到一狀告上法院。

據判決書指出，劉男與妻子於2014年結婚，育有2名子女。劉妻控訴，陳女明知劉男為已婚身分，卻仍染上有婦男，自2019年8月起，兩人多次互傳鹹濕對話，「好想吃妳」、「明天早先吸」、「我狂野的時候你有沒有帶套」、「你說不要帶、一直叫我射進去、好壞」、「妳一直逼我、跨在我身上」、「想吸你脖子」、「老公愛你」、「老婆晚安、愛妳超愛」、「跟你媽說、我是你請的特助、在你房間上班」等語。

兩人交往四個月至少發生近65次性行為，劉妻收到匿名信才驚覺丈夫外遇，劉妻也曾為了家庭和諧多次懇求丈夫回頭，但劉男狠心拒絕外，甚至將妻子的一席話扭曲成同意他繼續與陳女偷情，劉妻因此罹患憂鬱症與失眠症，最後忍無可忍才怒告兩人並求償。

對此，陳女則辯稱，劉男在追求他時曾出示配偶欄空白的身分證，更辯駁當初劉妻覺得兩人交往很有趣，不僅同意之外還放縱外遇，事後也同意原諒他們的行為，甚至指認劉妻的行為是仙人跳，意圖想勒索金錢。

桃園地院審理期間勘驗劉妻所提供的對話紀錄、性愛光碟、兩人出遊照片等，外加劉男挨告並未出庭辯論，也未提供書狀聲明，法官判定劉男與陳女並未否認發生過性行為，對於不正當男女關係也大方提起，陳女甚至在對話中表示，「因為賤人，我們永遠無法在一起，告死賤人，叫她法院見」，以此判定陳女早知劉男已婚，判處劉男、陳女須連帶賠償劉妻60萬元，全案可上訴。

(中時新聞網)