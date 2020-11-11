川普政府阻撓拜登團隊進行交接。

《華盛頓郵報》（Washington Post）9日引述匿名資深華府官員指出，川普政府下令，在關鍵州選舉結果未定、川普競選團隊仍在進行訴訟期間，各大政府機構官員不要和拜登團隊進行交接。

美聯社、美國有線電視新聞網（CNN）等各大媒體7日中午預測拜登拿下賓州20張選舉人票、入主白宮，拜登與副手賀錦麗（Kamala Harris）也已經宣布勝選，不過美國總統川普至今仍不承認敗選，競選團隊也在賓州、密西根州等多個州提起訴訟，力圖翻盤選舉結果。

美國《國會山莊報》（The Hill）引述《華盛頓郵報》報導，匿名的資深川普政府官員透露，川普政府已經下令，在聯邦獨立機構總務署（General Services Administration）證實本屆選舉結果之前，多個政府機構已經下達指令，要求原本已經準備好簡報書、額外辦公空間的員工停止和拜登團隊進行交接。

一名川普政府資深官員表示：「我們被告知忽略媒體，等待政府確認的正式結果。」

報導揭露，包含美國國際開發總署（U.S. Agency for International Development，USAID）、美國退伍軍人事務部（U.S. Department of Veterans Affairs）等機構都要求員工忽略拜登團隊的接洽，此外，這些機構目前也都沒有和拜登團隊進行正式會議，說明機構正在進行的計畫、預算、日常工作等內容。

事實上，美國國際開發總署已經為拜登團隊備妥440頁的簡報內容。

報導說，由川普欽點上任的總務署長墨菲（Emily Murphy）至今遲不宣布拜登為總統當選人，也拒絕簽署書面文件、發放給拜登團隊630萬美元的政權交接基金，好讓拜登團隊接洽政府官員獲取相關資訊。

針對墨菲遲不認證大選結果，拜登交接團隊官員9日表示，墨菲此舉等於阻撓交接團隊查閱機密資訊的途徑，以及其他傳統上總統過渡期間被准許的服務。

路透社也指出，拜登交接團隊正在考慮針對墨菲延後承認民主黨勝選一事採取法律行動。

(中時新聞網)