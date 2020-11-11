20201001中天新聞 掃黃！萬華警突擊鑽石大樓 抄四處應召站

台北街頭驚見「高年級」搶案！台北市萬華區1名67歲黃姓流鶯，10日凌晨主動搭訕一名7旬老翁，雙方約定性交易，她在暗巷中一手勾起老翁的手，另一手則是伸進老翁褲袋，打算偷錢，被察覺後乾脆推倒老翁直接搶走2千元。警方將黃女逮捕移送台北地檢署複訊，遂依強盜罪將她聲押獲准。

據了解，這名黃姓流鶯早有多次下藥洗劫年長嫖客的紀錄，因而遭警方鎖定；據三立新聞報導，10日凌晨3時許，黃婦在華西街巷口搭訕1名7旬老翁，邀約對方喝酒後進行性交易。老翁答應後，黃婦便勾起他的手走在暗巷，另一手則伸進老翁褲袋打算行竊。

老翁當場察覺，雙方爆發激烈拉扯，黃婦狠將老翁推倒地上，直接搶走2千元，隨即消失在暗巷中。警方調閱監視器畫面，一眼認出是前科累累的黃婦，迅速到她租屋處逮人。警方訊後將黃婦依強盜罪移送台北地檢署；檢方考量黃婦曾多次犯下迷魂盜案件，訊後將她聲押獲准。

「站壁」拉客流鶯是北市萬華區一大特殊現象，年紀大、長相差的她們，比起附近阿公店小姐遜色許多，在當地居民、警察眼中，被認為是「甘苦人」，因為沒有其他謀生能力，才會拖著一大把年紀還出來賣，背後總有著不為人知辛酸苦楚。絕大部分萬華流鶯都是在巷弄裡討生活，每次性交易價格約在1000元至1500元，每天頂多接個2、3名客人。

(中時新聞網)