47歲女星余皓然與王中平結婚24年，育有一對子女，現為通告藝人。近日她上《命運好好玩》分享買房經驗，曾看上內湖某屋，周旋許久殺了1千萬終於購入。

余皓然6、7年前曾賣掉房子改租屋，但她常常觀察房市走向，某天看上北市內湖10樓58坪的房子，含一車位開價3980萬，後來調降到3680萬，余皓然請爸爸代為出面殺價，談了9個小時後，對方僅願意接受3100萬，爸爸認為這價格合理，但余皓然堅守超過3000萬不買的原則，賣家只好再降成3000萬售出包含服務費，等於底價為2960萬，足足賺了1000萬。

搬進新家後，余皓然發現4樓的住戶買的房價，竟然比她多了400多萬，讓她內心暗爽不已；後來她又看上一間預售屋，原本旁邊盛傳要蓋民生汐止線，房價被炒到6000多萬，未料蓋捷運消息沒了，房價直直落，此時余皓然以4000多萬進場，等於賺了2000多萬，令主持人何篤霖咋舌不已。

更幸運的是，今年7月民生汐止線將重啟，預定12年蓋好，房價再度飆升，讓余皓然大呼賺到了，「你一定要抱著反正這房子如果跟我有緣分，我就買得到，真的沒緣分我也不要強求。」

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(中時新聞網)