美國大選在上周結束，民主黨候選人拜登得到了超過270張選舉人團票，贏得下一任總統大位，但總統川普卻不這麼認為，他質疑大選中有諸多舞弊問題，並且發起法律戰要「奪回選舉」，不過對於川普的「最後掙扎」，美國民眾卻不太看好。
根據路透社／易普索民調，從7日到今天進行這份全國意見調查，結果發現，有79%美國成年人認為拜登已經贏得白宮，13%認為勝負未定，3%說川普勝選，5%受訪者不清楚。數據顯示，大多數的美國民眾都認為川普已經敗北，而川普如今的「垂死掙扎」也只是徒勞。
該數據被分享到台灣論壇上引起討論，就有網友拿出今年高雄市長補選的數據，笑說認為川普獲勝的民眾比台灣民眾黨在高雄的支持度4%還低，真的是可憐哪！
其他網友也回文表示「台灣96%到美國剩3%，真可憐」、「怎會那麼慘啊」、「川粉不過是一群邪教」、「閉嘴，我們台灣菸川粉不同意，你們美國人算什麼」、「小粉綠：民調不可信、民調都假的」、「川粉們可以不要川普贏的才是民調，輸的都是騙人的，行嗎？」
(中時新聞網)
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