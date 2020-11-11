【現場直播】大陸國台辦例行新聞發布會｜2020.11.11

中共十九屆五中全會發布《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》就「推進兩岸關係和平發展和祖國統一」作出規劃部署，大陸國台辦發言人朱鳳蓮解讀，大陸將繼續秉持「兩岸一家親」理念，並堅決遏制台獨勢力分裂活動。

朱鳳蓮表示，中共黨的十九屆五中全會審議通過的《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》，把「推進兩岸關係和平發展和祖國統一」列為「十四五」規劃和二〇三五年遠景目標的重要組成部分，明確了在全面建設社會主義現代化國家新徵程中推進兩岸關係和平發展和祖國統一的目標任務，體現了對台工作在民族復興進程中的戰略定位。

朱鳳蓮表示，國台辦將深入學習領會貫徹黨的十九屆五中全會精神，全面貫徹落實習近平總書記關於對台工作的重要論述，奮發有為做好新時代對台工作，扎實推動兩岸關係和平發展、融合發展，堅定推進祖國統一進程。

朱鳳蓮表示，「十四五」時期是大陸全面建成小康社會、實現第一個百年奮鬥目標之後，乘勢而上開啓全面建設社會主義現代化國家新徵程、向第二個百年奮鬥目標進軍的第一個五年。大陸經濟的高質量發展和加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局將為廣大台胞台企在大陸發展提供更多機遇。

朱鳳蓮指出，大陸將堅持以人民為中心的發展思想，持續促進兩岸經濟文化交流合作，深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞親情福祉。大陸將秉持「兩岸一家親」理念，繼續率先同台灣同胞分享大陸發展機遇，在更大範圍、更寬領域為台胞台企提供同等待遇。大陸將繼續落實落細各項惠台利民政策舉措，不斷完善相關制度安排和政策措施。大陸將積極推動兩岸交流合作提質增效，助力台胞特別是台灣青年在大陸追夢、築夢、圓夢。

朱鳳蓮表示，當前，台海形勢複雜嚴峻，根本原因是民進黨當局和「台獨」勢力不斷進行謀「獨」挑釁，嚴重損害兩岸同胞切身利益和中華民族根本利益。大陸將堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對和遏制任何形式的「台獨」分裂活動。大陸願意為和平統一創造廣闊空間，但絕不為任何形式的「台獨」分裂活動留下任何空間。

朱鳳蓮表示，希望廣大台灣同胞全面瞭解《建議》擘畫的國家未來發展宏偉藍圖，以及其中釋放的巨大發展空間，把握機遇、乘勢而上，積極推動兩岸關係和平發展、融合發展，投身共謀祖國統一、共促民族復興的正義事業。

(中時 )