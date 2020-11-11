促轉會11日發表「政治檔案徵集成果與研究初探」結果，共清查出13.7萬案檔案，其中屬於前台灣省警務處的檔案就占了一半以上，多數都是政治檔案及政治犯家屬監控部分。白色恐怖受難者郭廷亮的長女郭志強（左一）、長子郭家瑜（左二）受邀出席，回憶起政治犯家屬成果過程飽受監控的辛酸及汙衊，眼眶含淚。（黃世麒攝）

促轉會今天舉辦「政治檔案徵集與研究初探發表會」，促轉會主委楊翠表示，政治檔案徵集是還原歷史真相的重要基礎，希望將檔案徵集的成果呈現給外界，未來也將檔案公開上線供各界使用。

促轉會研究員陳昱齊介紹，根據徵集到的檔案，當年不僅遭槍決的政治犯其家屬會持續被政府監控(如李友邦)，被認為涉及台獨活動、在政治上有安全顧慮者也會受到監控，包括林義雄、呂秀蓮、黃信介、施明德、張俊宏、姚嘉文等日後在美麗島事件中被捕的人，早在事件前就遭到監控。甚至有些個案被持續監控到2000年。

此外陳昱齊指出，保防工作包括保密與防諜，雖然如今的政府也會從事保防工作，但過去的保防工作會做政治偵防，審查當事人的政治思想與言行，和如今不同。

中研院台史所博士後研究員蘇慶軒則根據當年警總監控陳菊的「青谷專案」指出，1978年陳菊被警總釋放後，一度遭黨外人士懷疑，擔憂她可能提供足以傷害黨外活動的資訊。雖然陳菊不斷與黨外人士見面並澄清，且拒絕警總對她的工作安排，但卻也主動與警總聯繫，要求雙方晤談。

晤談之後，情治機關認為，雖然從與陳菊的晤談中，可以獲知黨外人士的動向，但陳菊提供的情資價值不高，國安局甚至認為陳菊試圖周旋在情治機關與黨外之間，爭取黨外活動空間，並刺探政府對於黨外人士的態度及應對措施。而到了1978年11月，陳菊更在黃信介、施明德、蘇秋震的陪同下，大動作召開國際記者會，痛批警總，與情治機關決裂。

隨後促轉會也邀請政治案件家屬分享當年被監控的經驗，包括涉及「省工委燕巢、路竹支部案」的黃溫恭的兩名女兒黃鈴蘭與黃春蘭，湯守仁的兒子湯進賢，孫立人案中被指為匪諜的郭廷亮的兒子郭家瑜和女兒郭志強，因「光明報案」遭槍決的鍾浩東的孫女鍾吟真，都到場致詞。

鍾吟真主張，有些人爭論當初政治案件當事人是否為真的共諜，但重點不是這些人是否真的是共產黨員，而是政府應該做甚麼不應做甚麼，人民不應該畏懼政府，政府才應該害怕人民。

(中時 )