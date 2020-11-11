永齡基金會創辦人夫人曾馨瑩在每年自己和小女兒生日11月11日時，都會做一件對社會有貢獻、有意義的事，今年因聽聞罕病和重症孩童長期都處於因為病情無法出門上課的處境，決定發起「愛閱讀·分享愛」公益贈書活動，捐贈上千套讀本給罕見疾病基金會和中華民國喜願協會與其他弱勢社福機構與偏鄉學童，讓他們可以從書本中找到新的生命力。

永齡基金會自2016年起啟動1111慈善計畫，希望將愛散播給他人，為因應不同的需求，永齡基金會每年都會設定不同的主題，包括2016年捐款雅文基金會，呼籲各界重視單耳聽損兒早療；2017年支持伊甸基金會鼓勵身心障礙學員透過農事學習自立；2018年看見原住民偏鄉學童升學問題，支持雙躍關懷成長協會辦理獎助學金，2019年因看到視障者面對的生命挑戰與無限潛能，攜手台北市視障者家長協會推動「照亮生命幸福的微光」自立計畫。

今年的1111慈善計畫係以「愛閱讀·分享愛」為主題，展開公益贈書計畫，此次預訂捐出的讀物超過上千套，種類多樣，包括科學、數學、人文、勵志、藝術、美學等，希望藉此鼓勵不管是因病在家自學或是防疫無法外出上課的孩童，仍能透過閱讀持續學習，豐富知識，不受現實的困難與挑戰侷限，此外，曾馨瑩還特別選在生日前夕，親自前往罕見疾病基金會的繪畫班關心孩子們學習狀況。

永齡基金會早在十多年前就著手推動希望小學，並自行研發國語文教材，培養孩童識字量與閱讀理解的能力，目標除了協助孩童建立基礎日常的語言表達、知識學習外，也希望可以對發展孩童邏輯思考的核心競爭力有所挹注。

(工商 )