新世代金融基金會董事長陳冲指出，11月3日美國大選，硝煙四起，而太平洋另岸的金融市場，亦未閒著。高達345億美元全球史上最大IPO，遭上海交易所、香港交易所同日發出暫緩上市決定，而且時間就在11月5日行將掛牌之際，其衝擊與震撼可以想見。

外界初步反應，多認為此事與馬雲10月24日應邀在外灘金融峰會的演講言辭犀利有關，當時馬雲喊出「好的方式不怕監管，但怕用昨天的方式去管」。聽來有點像本基金會近年主張「數位時代，不要用石器時代的法規」的論調。馬雲或許是急於為螞蟻金服的生存及未來的發展舖路喊話，以致衝撞同一天王岐山「金融創新要防範系統性金融風險」的論調。但如觀察10月底中國國務院金融發展委員會的結論，以及11月1日及2日連續公開徵求意見的金融控股公司監督管理辦法、網路小額貸款業務管理暫行辦法，加上11月2日四大金融監理機關的約談，層層相扣，顯示這應該不是即興之作，甚至可能是亡羊補牢的策略。

2014年4月在北京人民大會堂的「三經論壇」，我應邀作開幕致詞，會後承熱心友人安排，與金融界舊識晤談，其中有人民銀行高層，我提到近年互聯網支付業者在大陸蓬勃發展，且均由人民銀行發照，該項業務金額龐大，如無妥善法規，日久必將尾大不掉云云。這位老友聞言，臉色不甚自然，只說「注意到了」，即顧左右而言他。

事後，我由人行換照速度的蝸步，以及支付業者數量的劇減來看，他所謂注意，倒不是虛應故事。單純提供支付服務是一回事，利用帳上餘額投資、借貸又是另一回事。單純支付寶都已經是頭痛問題，如再加上螞蟻金服的大張旗鼓，自然更引人側目。

陳冲指出，2015年以後，我早年所說「處理金融問題，台灣是先緊後鬆，大陸是先鬆後緊」，開始逐步應驗。大陸的支付業者，開始感受壓力，網聯平台，就是大陸所設第三方支付機構統一清算平台，2017年3月開始試營運，2018年6月30日起正式「收編」所有網路金融，進行更大的管控。目的就是要支付寶、微信等支付機構受理涉及銀行帳戶的網路支付，都必須透過「網聯支付平台」處理，等於將支付寶、微信等第三方支付業者手中的大數據資料，繳交中央統一控管，也終結了大陸金融大數據業者的壟斷。

陳冲指出，其實，依我所見，螞蟻金服未能上市，應非一朝一夕之事。以往，互聯網業者，一向將螞蟻金服等定位為FinTech（金融科技）， 是互聯網金融平台，透過類如支付寶的花唄借唄信貸業務（目前已超過2兆人民幣），掌握龐大數據，涉及廣大群眾權益，但尚未納入金融監理。Fintech與金融業者中間，仍有一條fine line，金融監理機關必須重新審視金融法規，用數位時代的眼光，檢討社會未來的需要，這才是Appacus的真義。

美國大選尚未完全落幕，螞蟻事件也是後市可期。

(工商 )