新冠肺炎疫情目前在歐美持續升溫，居家辦公、遠距教學需求將一路延燒到明年至少上半年，Chromebook因其操作特性，頗受到教育市場青睞，前景大好，聯發科今(11)日宣佈推出應用於最新Chromebook的MT8195和MT8192晶片組，分別以6奈米及7奈米製程為高端和主流的Chromebook提供功能強大的競爭優勢，也象徵聯發科搶灘Chromebook的企圖心。

聯發科其實跨進Chromebook市場是2015年的事情，但今年以來，在新冠肺炎疫情衝擊全球下，居家辦公、遠距教學成為當前趨勢，Chromebook由於授課端方便操控，相當受到教育市場青睞，市場需求大幅攀升，目前需求已經看好會一路延伸到明年，聯發科也預計整體Chromebook今年和明年的成長是數以倍計，日前也攜手宏碁(2353)、廣達(2382)、Google組聯盟打群架，看好Chromebook將扮演聯發科後續另一股成長動能。

聯發科資深副總經理暨智慧裝置事業群總經理游人傑表示，隨著遠距辦公和線上學習成為全球風潮，使用Chromebook的普及率激增。聯發科技為市場上眾多廣受歡迎的Chromebook提供成長動力，聯發科將繼續提供全新的晶片組，加速優化用戶體驗。MT8195和 MT8192為終端產品帶來了更多功能，可設計出纖薄輕巧、具有創新的翻轉、折疊或分離式外形，並可實現更長效的電池續航力。

聯發科MT8195晶片組採用台積電(2330)生產的6奈米製程，整合八核CPU，包括四個用於計算密集型應用的Arm Cortex-A78，以及四個能夠同時處理幕後工作並最大限度延長電池壽命之高能效的Arm Cortex-A55。MT8195還整合聯發科獨家AI處理器APU3.0，可提供每秒平均運算效能高達4 TOPs的性能。

聯發科MT8192晶片組整合八核CPU，包括四個Arm Cortex-A76和四個Arm Cortex-A55，實現了功耗和效率的理想平衡，聯發科的APU 2.0為MT8192提供了高達2.4 TOPs的最高性能，還搭載了強大的五核Arm-G57 GPU，可提供絕佳的視覺效果。

聯發科表示，搭載MT8192的Chromebook將於2021年第二季上市，而MT8195將為高端Chromebook、智慧顯示幕、平板電腦和其他智慧設備提供全面升級的體驗，添增需求動能，預計之後陸續問世。

(時報資訊)