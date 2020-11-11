新冠疫苗出現曙光，投資者憧憬全球經濟提速復甦，資金周一（9日）大舉撤出黃金，引發金價單日下挫接近100美元至1860美元下方。黃金就此褪色？瑞銀認為，除了在市場不確定性增加時發揮避險作用，黃金還能夠對抗通膨，因此預期金價將再度挑戰2000美元關口。

美國10年期國債收益率周一上漲13個基點，昨天再漲3個基點至0.95%。整條收益率曲線陡峭起來，投資者對經濟增長及通脹前景變得樂觀。我們相信美聯儲料將遏止名義利率顯著上行，政府也終會出台5,000億至1萬億美元的財政刺激，以拉動經濟復甦。

瑞銀預估，在未來3至6個月，美國通膨預期升溫的速度將高於名目利率，實際利率可能再次降至-1%或更低，因此金價有望重上2000美元關口。未來，投資者宜關注國民廣泛接種疫苗的時間等有待解決的問題。

除了金價可望先下後上外，輝瑞與BioNTech聯合研發的新冠疫苗三期試驗有效率超過90%，結果令人喜出望外，只要輝瑞提供更多的安全數據，其最快本月或下月初取得美國緊急應用授權。消息面讓資金持續從成長股轉投價值股。瑞銀預估，醫療保健板塊前景仍然亮麗，投資者不妨分散持有相關股票。

(時報資訊)