承接上周周線創下逾5個月最大漲幅氣勢，已連續7個交易日都收高的韓股，早盤一開就上漲近7個大點。之後，大盤越走越高，頗有挑戰2500點大關氣勢。KOSPI指數暫為2481.4點，上漲28.57點，漲幅1.16%。

盤中利空消息，最新經濟數據顯示，韓國10月失業率增加到4.2%，不僅比去年3.5%要多，也比市場原估值3.6%來得要大。其中，15到29歲青年族失業率，更高達8.3%，較去年同期多增加1.1%。根據統計，新冠肺炎已吞噬韓國人力市場內，高達48萬的工作。

另外在疫情方面，近日有升溫趨勢，韓國每日確診人數已連4天出現破百現象，並逼近3周新高。這也迫使更多地方，不得不推出更加嚴厲社交限制，以防新冠肺炎屆時變得一發不可收拾。

至於利多消息，韓國11月前10天出口量，與去年同期相比下，已大增20.1%。而在這10天內，記憶體晶片出貨量年增幅最大，高達31.9%，汽車方面則年增8.3%。半導體產品佔韓國總出口額兩成左右，三星電子與SK海力士，這對記憶體晶片雙雄的貢獻度，不言而喻。

早盤中，三星電子漲逾1%，SK海力士也漲0.35%。現代汽車則大漲2.3%，子公司起亞汽車漲幅更是驚人，逼近7%。

最新匯價，目前1美元可兌換1115.4韓元，韓元貶值0.3元。

(時報資訊)