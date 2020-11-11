台中市iBike369計畫訂出2022年完成600座站點目標。市議員陳淑華今天在交通地政委員會審查時說，盧市府上任二年iBike就一直停在328站，所謂的倍增計畫？也只是提出要增加300站，今年要招標的iBike設站竟只有50站，這只是在呼嚨市民、呼嚨議會。交通局長葉昭甫說，市府將加快腳步設置。

陳淑華表示，早在盧秀燕剛就任市長時，就清楚要求必須配合捷運綠線通車，儘速將沿線的iBike建置好，方便搭乘捷運的民眾利用，建構好提供民眾最後一哩路的運具。

陳淑華批評市府，停擺了近二年，一站無成；即使現在iBike動工，連同施工、管線、通電到營運，iBike設站無法配合年底捷運通車，市府有必要加快腳步，以捷運綠線沿線周遭約500公尺到一公里範圍內設置iBike站點。

交通局長葉昭甫說，整個計畫在7月以後才開始運作，市府將會加快腳步施設。

交通局長葉昭甫說，整個計畫在7月以後才開始運作，市府將會加快腳步施設。（陳世宗）

(中時 )