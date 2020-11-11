香港政府今（11日）宣布，香港與新加坡的旅遊氣泡於本月22日正式展開。商務及經濟發展局長邱騰華表示，這是香港首個「航空旅遊氣泡」。初期每天會有一航班，配額200名旅客。兩地旅客在遵守一系列防疫措施後，可獲豁免檢疫隔離，出行目的和行程亦不受限制；旅客須在出發前72小時內，接受兩地互認的病毒測試，同時出發前14天內沒有到過新加坡或香港以外的國家或地區。

邱騰華指出，相關的旅客必須乘搭專屬航班，以減低風險，航班班次會逐步遞增，首15天每日一班抵港，其後因應實施情況，增加至每日2班，每班機最多接載200位旅客。旅客抵港後須經由機場專用通道再接受病毒測試，並必須在機場禁區內指定位置等候至接獲通知其檢測結果為陰性，方可離開機場並展開行程。

邱騰華續說，兩地政府為航空旅遊氣泡設有調整機制，會因應兩地疫情的發展，以及旅客的需求，隨時靈活作出調整。簡單而言，如果新加坡或香港最近的無關連本地個案7天移動平均數字超過每日5宗，氣泡安排會暫停兩周，隨後如兩地上述數字於暫停兩周的最後一日回落至不超過5宗，氣泡安排即可重啟。

邱騰華表示，這是香港首個「航空旅遊氣泡」，不單關乎兩地人員跨境往來，亦反映政府希望在對抗疫情這場持久戰下，努力逐步重啟經濟活動。這次確立氣泡的具體安排，不單有利香港和新加坡兩個地方重啟航空往來，亦有助香港繼續與其他疫情受控的地方以類似方式商討人員有序恢復往來的安排。

此外，新加坡當局要求，由香港前往新加坡的非新加坡公民，須下載並登記使用「合力追蹤」TraceTogether 手機應用程式，在新加坡旅遊期間，須維持應用程式開啟。被問到會否對新國來港旅客有同類要求，規定他們必須下載港府研發的「安心出行」應用程式，邱騰華僅稱「鼓勵及歡迎」任何人使用該程式，但沒表明會規定旅客使用。

(中時 )