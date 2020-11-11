日本知名漫畫改編的動畫電影《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》上映後票房持續走高，台灣動畫代理木棉花日前在臉書宣布，電影上映10天票房突破2.7億，人氣超夯，而女星賈靜雯和大女兒梧桐妹（Angel）也到戲院朝聖，野生賈靜雯、梧桐妹都穿黑色貼身長褲，母女倆一雙大長腿超吸睛。

野生賈靜雯和梧桐妹現身戲院看《鬼滅之刃》，母女合照看起來就像姐妹。（圖／取材自梧桐妹 Instagram）

梧桐妹昨（10日）在IG曬與賈靜雯合照，並發文透露：「難得母女二人的單獨時光 ps.鬼滅真的好好看唷」，只見母女倆對著鏡子自拍，而賈靜雯、梧桐妹都戴口罩、穿黑色貼身長褲，母女倆一雙大長腿相當吸睛。

雖然梧桐妹大讚《鬼滅之刃》很好看，不過底下卻有親友爆料：「妳媽說她睡著啊」，逗趣留言讓梧桐妹笑翻回應「哈哈哈哈哈哈」，不過在賈靜雯與梧桐妹的合照中，母女站在一起就像姊妹，也讓網友狂讚：「好瘦呀」、「是姐妹吧」、「是姐妹吧！兩個腿都好細噢」。

其實賈靜雯過去相當保護和前夫所生的女兒梧桐妹，都會幫梧桐妹上馬賽克或特效遮掩，不過隨著梧桐妹長大也慢慢解禁，而梧桐妹也在社群網站上大方分享生活，母女在網上都擁高人氣。

(中時新聞網)