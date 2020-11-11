高齡社會已是現在進行式，新北市長侯友宜提出新北市每里一處銀髮俱樂部，預計2022年要設立1032處，但不少偏鄉因為家戶間距離過大，長者出門困難，新北市社會局推出行動銀髮俱樂部，提供到宅與接送服務，讓偏鄉長者也能有快樂的社交生活，目前已在平溪9里試辦，後續也將擴大服務。

社會局長張錦麗11日在市政會議專案報告中指出，新北市現已設置844處銀髮俱樂部，且除量提升，也同步著重質的升級。

張錦麗說，為克服偏區交通不便及場地受限無法廣設銀髮俱樂部，社會局規畫「行動銀髮俱樂部」，將服務帶著走，讓偏區的長輩也能就近、便利享有專業師資、智慧科技照顧及數位課程在地學習等服務，今年10月開始在平溪區試辦，預計明年正式實施，最終達到里里有銀髮俱樂部的目標。

社會局老人科長林妏燕表示，平溪地理位置特別，家戶間的距離很大，有時候要到下一戶人家，可能要越過一個山頭，透過行動銀髮俱樂部，不只能提供到宅服務，也能協助接送長者到定點健檢或聚會。

張錦麗說，新北市也計畫將智慧科技導入銀髮俱樂部，包含「銀髮聯絡簿」紀錄長輩身體量測、上課情形，讓家屬及時掌握長輩健康狀況，另也建置「活動資訊站」及「銀髮趴趴go」等功能，讓長輩及家屬更加方便查詢課程活動及服務據點資訊，提供新北市長者更完善及便利的照顧。

(中時 )