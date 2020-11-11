政府開放含萊克多巴胺美豬進口引發譁然，基隆市議員何淑萍11日在議會總質詢時，詢問市長及官員是否會購買萊豬，一開始沒有人願意表態，最終林右昌起身表示，「我愛用國貨，只吃國產豬，不會買萊豬。」

何淑萍表示，萊豬明年1月1日進口，恐引起食安問題、造成社會恐慌，而基隆廟口小吃聞名，很多店家需使用豬油提香、再製品看不到原料，市民要如何因應，並詢問市府未來自治法規與中央抵觸時，會如何應對，質疑市長是否擔心得罪中央，影響基隆爭取前瞻計畫經費。

對此，林右昌說，前瞻計畫和健康是兩件事，市府應努力爭取前瞻計畫，也要確保市民健康，並非二選一問題，並強調，政府機關是採購方，地方可主張不購買，此外，讓資訊充分揭露，並將國產豬、美國豬分開販售等措施，能有效防範。

何淑萍則怒批，「你是賣場老闆會進口不暢銷商品嗎？」一方面希望進口，卻又要大家不要購買，把台灣人當白老鼠嗎？她接著對官員們提問，有誰會購買萊豬請舉手，但現場沒有人回應，何淑萍再追問，「那我買5公斤萊豬送給大家，會拿回家和家人分享嗎？」現場一度寂靜，沒有官員舉手。

林右昌起身說，「我愛用國貨，我只吃國產豬」，何淑萍聽聞表示，「你愛用國貨其他人不愛國嗎，蔡總統不愛國嗎，為何不讓豬農好好養豬。」林右昌則回應，萊豬不是政府要進口賣給國人，是市場機制，並再次強調，「我愛用國貨，不會買萊豬」。

(中時 )