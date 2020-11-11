王姓運將在北市龍山寺外臨停等客人，不滿遭謝姓員警開單，還被指控開門撞警妨害公務，氣得怒罵「白賊警察」，遭依侮辱公務員等罪起訴。台北地院認為，王男自認被誣陷，而非無端謾罵，縱使用語讓謝員難堪，也不構成刑法上的侮辱，遂判王男無罪，可上訴。

檢方起訴指出，王男去年5月8日在龍山寺大門前臨停，遭萬華警分局謝員取締，王男拜託通融遭拒絕，氣得開車門碰撞謝員，大聲吼叫「亂開單」；謝員告知此舉恐涉犯妨害公務，王男氣得回罵：「白賊啦！白賊警察！」涉侮辱公務員、公然侮辱罪嫌。

北院開庭時，王男否認犯行，辯稱他因違停事情與謝員起爭執，謝員開單要他簽名，他開車門不小心碰到謝員，謝員卻說他故意撞人，他才會說警察不能「白賊」，就是台語不能說謊的意思，沒有要侮辱人。

法官勘驗密錄器畫面，發現謝員表明要舉發違停後，王男不斷道歉，稱客人還沒出來，願意到附近繞一下，希望能通融，但謝員堅持依法告發，要王男自己去申訴，雙方因此起了爭執；隨後，王男批謝員亂開單，拒絕在罰單上簽名，氣得開門欲進入車內，疑似碰撞到謝員。

根據密錄器畫面，謝員不斷質疑王男蓄意開門撞人，王男屢屢否認，雙方一度拉扯，謝員並稱要辦妨害公務，王男因此出言：「這個年輕人給我亂開單，他說我推他，白賊，哪有這種警察，白賊」、「白賊啦！白賊警察！」等語，然後就被帶回派出所偵辦。

法官認為，王男主觀上自認被誣陷，才會罵「白賊」，與一般謾罵不同，難認有侮辱犯意。言詞是否足以貶損他人名譽，應以社會通念客觀判斷，不能只依被害人主觀感受決定，既然王男不是無端謾罵，縱使用語讓謝員產生難堪、不快，仍不能認定涉犯侮辱公務員、公然侮辱罪，遂判王男無罪。

(中時 )