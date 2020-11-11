配合政府發展綠能科技產業，教育部補助台科大4900萬元成立「智慧化綠能風光類產業環境人才培育基地」，並在今天舉行揭牌典禮，相關產業與夥伴學校代表共同出席，見證綠能風光產業專業人才培育類產業環境實驗室的成立。

台科大獲教育部「優化技職校院實作環境計畫」新4900萬元補助經費，鏈結產業界及夥伴學校豐沛資源與能量，建置智慧化綠能風光類產業環境實驗室，配合產業需求，規畫一系列培訓課程及推動產學合作，培育綠能科技產業所需的專業人才。

台科大校長廖慶榮表示，在校園建置類產業環境實驗室、培育種子教師，同時也與台灣微軟、台達電子、致茂電子、東元電機、資策會及工研院等單位合作，透過業師授課、產學合作等方式，培育學生實作能力，並串連夥伴學校龍華科技大學、聖約翰科技大學、明志科技大學、亞東技術學院及健行科技大學相關資源及學術能量，整合並共享教學設備資源。

教育部技職司長楊玉惠表示，綠能的人才需求非常大，技職院校在能源政策上透過教育部優化技職校院實作環境計畫培育各階層的人才，透過業界的夥伴的參與，學生們能實務操作，快速因應產業需求，就業薪資也會提高。

今天開幕的「智慧化綠能風光類產業環境人才培育基地」，建置有「太陽光電系統整合與監控」及「風力發電系統監控與故障診斷」兩間實驗室。

同時，這兩間實驗室透過貼近產業現況的教學環境，結合業界、法人及夥伴學校專業師資合作培訓，以「硬體設備操作」、「資訊數據分析」、「人工智慧應用」三大導向，開設「太陽光電系統整合設計實務」、「風電系統運轉檢測實務」及「人工智慧實務」等六門專業課程，提供學生務實致用的實作訓練環境。

台科大表示，將由電機工程系及電子工程系攜手打造兩間實驗室，透過產官學界的資源投入本計畫，以及業師授課、產學合作等模式，提供學生操作最新進的風電實習設備累積實戰經驗，縮短學用落差，讓學生具畢業即就業，就業即上手的競爭力。

(中時 )