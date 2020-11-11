民進黨立委高嘉瑜本月2日質詢外交部次長曾厚仁，無意間揭穿開放萊豬進台，是民進黨政府「主動對川普政府釋出善意」；行政院長蘇貞昌面對媒體詢問「是否政府主動開放」，也未否認。國民黨前副祕書長蔡正元今在臉書以「主動獻身」為題發文，大酸民進黨主動獻身川普，如今又急著向拜登拋媚眼。

蔡正元說，現在才知道，台灣人要吃美國瘦肉精豬肉，是民進黨政府「主動獻身」幫忙的，美國川普政府最近並沒有要求。

他說，美國北卡羅萊納州是瘦肉精豬肉的主要產地，民進黨「主動」逼台灣人不分男女老幼都吃得到瘦肉精，既可以幫北卡羅萊納的豬農賺錢，又可以幫川普拉選票；民進黨「主動獻身」的苦心，皇天終於不負苦心人，川普在北卡羅萊納由輸變贏，川普必定會窩心得感激涕零。

蔡正元指出，不管國民黨怎麼反對，不管地方政府怎麼杯葛，民進黨的意志無比堅定，下令台灣人犧牲自己、成全川普的決心，永不動搖；連學童午餐都不准禁瘦肉精，連瘦肉精豬肉都不准區隔標識，真的天地感動、鬼哭神號。

蔡正元酸說，只是最後，川普辜負了民進黨的真愛；川普還不要下床，民進黨就急著再度主動獻身，向新的恩客拋媚眼，要拜登趕快來上床，這不能怪民進黨無情無義，民進黨在這個行業，早就艷幟高掛，恩客如果當真，就太傻了。

(中時 )