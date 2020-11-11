Sony日前推出全新一代遊戲主機PlayStation 5（PS5），即引發全球遊戲迷的討論熱潮，而繼PS5先前開放預購後帶動消費者搶購後。創業家兄弟旗下生活市集回饋廣大消費者，並為衝刺雙11購物節採購高峰，今(11)宣布加碼祭出Sony PS5系列限量預購、免運開跑，將於今日上午11:11以及晚間23:11等兩大時段，於每時段推出70台PS5主機、30台PS5數位版主機供搶購，共計將上架200台PS5，每個生活市集帳號限搶一次。

兩款PS5型號均利用相同的客製化CPU和GPU來處理高達4K的高分辨率畫面，同時均配備同樣超高速的SSD及整合式I/O，可提供閃電般的加載速度。兩款PS5均透過DualSense無線控制器和3D音 效技術提供了更深刻的沉浸感。PS5數位版的建議零售價為 NT$12,980；而搭載Ultra HD Blu-ray光碟機的PS5建議零售價為NT$15,980。

生活市集表示，站上此次開放預購的PS5包含光碟版及數位版，其售價分別為15,980元及$12,980元，皆贈Sony原廠一年保固服務。此外，凡即日起至11/15下單消費刷永豐銀行信用卡，累積分期滿10,000元再送限量刷卡金1,122元（(限量100名，11/16下午14:00開放登錄），若再搭配生活市集「11/11限定全天登記回饋5%集集點」活動，等同購買一組PS5最高有機會再享近2,000元的回饋。

(科技)