議員質疑青年住宅工程品質有問題，2樓外牆漏水嚴重，還用明管處理，牆面髒兮兮（縣議員鄭寶秀提供／王志偉花蓮傳真）

議員質疑青年住宅工程品質有問題，2樓外牆漏水嚴重，用明管處理，路人都可見到。（縣議員鄭寶秀提供／王志偉花蓮傳真）

位在花蓮新城鄉青年安心成家住宅，共有7棟、809戶，已近完工，明年4月可交屋，不過當地選出的縣議員鄭寶秀今質詢，當場爆出「青年住宅漏水」，質疑工程品質不佳。縣府建設處長鄧子榆回應，已經查出漏原因，施工臨時性接水及封管壓制層縫隙問題，只是零星個案，交屋後5年保固。

花蓮縣府選址新城北埔興建7棟青年安心住宅，以賣斷式出售住宅600戶，每戶250萬元；店面100戶，每戶320萬元，109戶作為用地徵地時，優先承購戶或未來公共建設所需拆遷戶安置，目前已熱銷8成，預計明年3月完工，4月可交屋。

縣議員鄭寶秀質詢時，質疑獲獎無數的青年住宅工程品質大有問題，她當場拿出漏水影片及照片，陸續接獲陳情反映，大樓2樓外牆漏水嚴重，外觀明顯看到，建設處未查漏水處，即用明管處理，但仍止不住漏水，漏到已長出青苔，整面牆髒兮兮。

鄭寶秀說，青年安心成家住宅，獲得耐震設計標章、智慧建築標章、綠建築標章，並於今年7月榮獲國家卓越建設獎「最佳規畫設計類」、「最佳施工品質類」及「最佳社會住宅類」2個金質獎及1個優質獎，「做醫生驚治嗽、土水師驚抓漏」，縣府如何處理。

縣府建設處長鄧子榆說明，清查發現2個原因，1是為了工程施工，做臨時性的接水，實際管路還沒有銜接好，因是臨時性管路，會有一些漏水狀況，造成底下積淹跟長青苔，屆時會接好管線，並清除青苔；另1原因則是封管做防水處理時，相關混凝土及管路間的「壓制層」有縫隙，沒處理好才會出現漏水，發現後將把混凝土打除，整個清理乾淨並重新做好防水後再封起來。

鄧子榆強調，漏水部分發現位置主要在2樓，屬零星個案，戶數不多、非大量，議員反映後已馬上清查，至於修復後會重新試水，一定會確認完全改善，請民眾放心。整個青年住宅標案也與合約廠商簽訂「5年保固」，保固範圍包括所有工程、主建物及設施。

(中時 )