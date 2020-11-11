由於輝瑞的新冠疫苗出現突破性進展，讓今年以來數度飆漲的居家股例如網飛(Netflix)或視訊技術公司Zoom股價突然出現止步。

輝瑞和BioNTech的疫苗是否最終具有正面預防效果而無負面作用，截至周二為止仍未確定，然市場已經提前樂觀反應。

視訊會議技術公司Zoom周二股價下挫4%，而該公司周一更是暴跌17%；運動健身式單車製造商Peloton周一跌超過20%，周二修正上漲；影音串流大廠網飛周二恢復上漲，然周一卻大跌8.6%。

谷歌母公司Alphabet、蘋果、亞馬遜在近兩日也遭到損失。Alphabet周二跌1.35%；蘋果繼周一下挫，周二收跌0.30%；亞馬遜周二跌3.46%，亞馬遜也正面臨另一新的不利因素，即歐盟新啟動的反壟斷調查。

儘管市場反應迅速，然仍有許多不同聲音。有專家認為即使真的疫苗問世，大規模的接踵也需要時間，而空窗時間亦有可能影響經濟。其他意見亦有認為新冠疫情已經徹底的改變許多公司的商業營運模式，未來將不太可能逆轉。

MKM夥伴分析師指出，投資人關注的是「新常態」，以及當疫情對消費者行為的直接影響開始減弱，對於公司有什麼實質上的順風效果。

室內運動健身器材公司Peloton先前公布期季度獲利飆漲274%，主因為多數健身院的關閉，為典型的居家股。

Zoom則因先前居家辦公以及視訊會議需求增，今年以來股價上漲460%，目前為連跌兩天。

亞馬遜和微軟也可以觀察到在疫情期間類似的推進力道，他們過去所獲得的新資金，也許可以轉到新投資項目；微軟週二股價跌3.38%。也許那斯達克在周一和周二的連下挫，可說明科技股的最新走勢。

(時報資訊)