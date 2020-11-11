大陸龍頭鋼廠寶鋼12月熱冷軋重啟漲勢，每噸漲人民幣100元。中鋼(2002)將於本周開12月單月盤，可望順勢續漲；挑戰連續第六個月漲價。鋼鐵股第三季隨著鋼市復甦，像是中鴻(2014)等均轉盈或是獲利增加；今早包括中鴻、燁輝(2023)、新光鋼(2031)等聯袂上攻。

寶鋼在本月盤價小幅壓回後，隨著原料價格續漲以及需求仍佳，12月重開高盤，包括厚板、熱軋、普冷等多項鋼品都開漲盤，每公噸調漲人民幣50～100元，僅電磁鋼片維持平盤。

隨著寶鋼重啟漲勢。預計本周開出12月內銷盤價的中鋼也可望順勢開高盤，挑戰連續第六個月漲價。中鋼12月內銷盤價續看漲，中鴻12月盤價亦可望跟進續開高盤，亦連續第六個月調漲。

下半年鋼市復甦，鋼價呈現連續漲勢；中鋼審慎樂觀期待這波榮景，能延續到至少明年第一季。

第三季隨著鋼市復甦，中鴻、燁輝等單季均轉盈。中鋼第四季鋼價續揚，中鋼第四季力拚賺錢並且全年將努力扭轉前三季的虧損；今年中鋼仍以獲利為目標。

新光鋼第三季本業獲利明顯成長，加上業外有4.3億元利益，單季EPS達1.89元，前三季每股賺2.19元，比去年同期大增近3倍。

另外，鋼筋廠威致(2028)第三季每股淨利達0.61元，前三季歸屬於母公司累計淨利3.28億元，年增率約83.4%，累計基本每股盈餘1.01元。

(時報資訊)