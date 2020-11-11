近年來，台灣單身人口越來越多，永慶房屋根據內政部不動產資訊平台統計，今年第2季獨身宅（1戶1人）占比來到25.66%；換言之，每4戶就有1戶是獨身宅，創2009年統計以來新高。而雙北地區更為獨身宅比例最高的縣市，新北市占比以29.15%居冠，台北市則以28.24%居次。永慶房產集團業管部協理謝志傑表示，單身時代來臨，帶動房地產消費型態轉變。單身族群希望擺脫租屋生活，晉升為有殼一族，但受限於薪資水準，購屋時會以負擔得起的總價為首要考量因素，此時，套房與小二房的小宅產品就會脫穎而出。

永慶房屋根據實價登錄資料統計今年15坪以下的小宅交易，謝志傑指出，以台北市來看，15坪以下的小宅由中山區居冠、其次是萬華區和大安區。中山區小宅交易以424件稱霸，住宅均價為62.3萬元，中山區向來是小宅主流市場，因位處台北市中心，商業性質高、交通便捷方便工作通勤，吸引不少單身人口入住，熱門交易路段在中山路一、二段、松江路、林森北路、新生北路，尤其集中於中山站、中山國小站與松江南京站周邊；萬華區以128件居次，住宅均價為46.9萬，交易主要集中在捷運西門站、龍山寺站及興建中的萬大線加蚋站一帶，因具有交通便利優勢、周邊生活機能完善，再加上親民的4字頭房價，吸引首購單身族群的目光。大安區的小宅住宅均價落在92.4萬元，謝志傑說明，大安區為北市精華區，地段價值高、商業機能完善、交通便利，不少追求高生活品質的單身貴族，希望享受市中心的便利性，但又想保有一定的生活品質，而選擇小坪數的產品，來降低入住市中心的門檻，交易熱區在捷運大安站、六張犁站與忠孝復興站周邊。

新北市15坪以下的小宅是由鄰近北市第一環的淡水區、中和區與板橋區拿下前三名。

(時報資訊)