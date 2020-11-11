中共全國人大常委會今日閉幕，這幾天盛傳會議將通過制訂涉及撤銷香港立法會議員資格的框架安排決定，包括確立議員被撤銷資格的標準，以及授權特區政府，可直接按框架標準撤銷不達標議員的資格，毋須再經過法庭程序。香港立法會今早舉行會議，多名建制派議員會前與主席梁君彥見面，民主派在大會前亦開會商討應對策略。

星島日報報導，民主黨林卓廷表示，中央及特區政府DQ（取消資格）議員資格是意料之內，時間遲或早都不會影響結果。

民主派表示，會視乎政府的行動，再決定下一步部署。民主派議員早前表示，一旦人大常委會的決定會褫奪民主派4名議員的資格，所有民主派議員將會總辭，以示抗議。

在原定9月舉行的立法會換屆選舉中，曾被選舉主任褫奪參選資格的公民黨楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及專業議政梁繼昌四人，極大機會不符框架標準，勢被取消議員資格。選舉主任當時指郭榮鏗、楊岳橋、郭家麒、梁繼昌涉曾游說或支持美國制裁香港，前三人同時曾簽署「抗爭派」聲明，表明意圖在取得立法會多數席位後，行使議員權力以逼使政府接受若干要求，非忠實履行立法會議員的角色及職責。

(中時 )