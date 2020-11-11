駿熠電公司違反重訊申報遭處違約金3萬元 12:192020/11/11 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心11日表示，針對駿熠電子公司（3642）違反重大訊息申報規定處以違約金3萬元。 櫃買中心表示，駿熠電子公司總經理於2020年3月26日經法院判決有違反證券交易法之情事，惟該公司未依規定於期限內發布重大訊息，而遲至2020年10月29日始於公開資訊觀測站揭示，櫃買中心對該公司處違約金新台幣3萬元。 (工商 ) #駿熠電 #櫃買中心 #申報 #違約金 #駿熠電子 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 藥華藥公司違反重訊申報 遭處違約金10萬元 16:302020/11/09 財經 電商龍頭亞馬遜違反歐盟競爭法遭起訴 恐遭罰數十億美元 08:362020/11/11 財經 暫別華為拉貨潮 台積電後市仍嗆辣 22:192020/11/10 財經 《半導體》台積電美國建廠有譜 亞利桑那州子公司資本額35億美元 08:012020/11/11 財經 台積再創紀錄 資本預算逾4,300億 04:092020/11/11 財經要聞 富世達11／10申請登錄興櫃股票 14:552020/11/10 財經 兩岸電子支付串聯 即將成真 04:092020/11/10 財經要聞 康友掏空淪史上最貴壁紙 金管會廣納建議請證交所研議 23:412020/11/10 財經 陸亮反壟斷大刀 劍指互聯網 04:092020/11/11 全球財經 證交所：康友上市期間均依規監理 04:092020/11/11 證券．權證 財經熱門新聞 認了「晶片製造No.1在台灣」任正非竟爆大陸3大死穴 - 財經 ASML曾答應賣EUV 陸卻一台都拿不到 驚人內幕曝光 - 財經 瑞典喊停5G禁令 是華為的勝利？業界人士爆真相 - 財經 2大慘業解脫 12682變鐵板！謝金河：台股驚現四大光環 - 財經 變盤訊號來了！ 謝金河曝它讓全球股市豬羊變色 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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