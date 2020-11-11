櫃買中心11日表示，針對駿熠電子公司（3642）違反重大訊息申報規定處以違約金3萬元。

櫃買中心表示，駿熠電子公司總經理於2020年3月26日經法院判決有違反證券交易法之情事，惟該公司未依規定於期限內發布重大訊息，而遲至2020年10月29日始於公開資訊觀測站揭示，櫃買中心對該公司處違約金新台幣3萬元。

(工商 )