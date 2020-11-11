台南好物也有優惠，台南購物節好物線上購推出優惠活動，有柑橘禮盒下殺1折，50項台南好物消費折扣等，消費者要搶要快。（台南市政府農業局提供／莊曜聰台南傳真）

搶搭雙11購物熱潮，台南好物也有優惠，台南購物節好物線上購推出優惠活動，11日當天推出「橘子熟了，漫遊台南」台南車站120周年火車紀念版青柑禮盒，原價600原下殺1折，限量111組要搶要快，另外精選50項台南優質商品，消費立即折扣100元，消費者可得把握機會，手刀快搶。

統一獅相隔7年再次拿下中華職棒總冠軍，周六下午將在台南市立棒球場附近舉辦封王遊行、感謝見面會，統一集團推出多項優惠，台南購物節好物線上購也推出限量111組的青柑禮盒直接下殺1折，台南優選商品還有現折100元的促銷優惠活動。

南市府經發局指出，雙11是年度重點行銷檔期，台南市眾多百貨賣場都推出許多促銷活動，如新光三越1111購物節指定優惠商品推出買1送1、1111均一價、瘋搶3C、桃花美肌術美妝、自煮時代家用品等主題商品、南紡購物中心全館指定店櫃滿3000元送300元、Focus百貨全館累積消費滿1111元參加抽獎，costco線上滿額折抵及觀光工廠促銷等好康活動。

經發局表示，今年台南購物節以全城購物的概念為主軸，除了於Pchome、MOMO、LINE購物及台南好物線上購等購物專區外，各商圈、百貨結合耶誕節、跨年等檔期皆推出相當多的活動，即日起至11月29日特別舉辦「新奇體驗大臺南、拍照上傳抽大獎」，活動期間只要到指定的活動現場拍照留言上傳至粉絲專頁，就有機會把最新的iPhone 12手機帶回家，

南市的優質農特產也不缺席，11、12日限時2天，購買台南農產品結帳 9 折，各單件再折 11 元，包括善化、安定、西港農會在地胡麻系列全品項，以及將軍、麻豆、龍崎、台南市農會及台南農產運銷公司特定產品都能享有此優惠。

(中時 )