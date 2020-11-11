明年1月含萊克多巴胺美豬及30月齡以上牛肉即將進口，朝野對萊豬進口議題隔空交火，民進黨臉書日前寫說台美關係穩定發展，國民黨擋萊豬是「不懂裝懂」、「傷害國家」、「反美」、「押寶中國」，國民黨立委李德維質詢時指出，農委會陳吉仲鼓勵國人都吃國產豬不吃美豬，在民進黨觀念裡也是「反美國家隊」。

立法院經濟委員會今(11)日審查110年度中央政府總預算案關於行政院農業委員會及所屬單位預算。

李德維表示，民進黨臉書日前寫說台美關係穩定發展，國民黨不懂裝懂傷害國家，要求重啟談判是不懂裝懂，還被批反美、押寶中國，說國民黨不懂國際貿易、惡意帶風向。

他問，陳吉仲鼓勵國人都吃國產豬不吃美豬，是反美還是愛美？愛台還是害台？陳吉仲回答，只要對台灣有益都會全力支持。

李德維進一步指出，國防部長嚴德發說軍人不吃萊豬、退輔會主委馮世寬說榮民不吃來豬、內政部長徐國勇說警察不吃來豬、教育部長潘文忠說學生不吃來豬、體育署長張少熙也說選手不吃來豬，這些部會首長擺明就是「反美國家隊」。

李德維說，國民黨只是不希望萊豬進口就被說成反美、親中、舔共，陳吉仲要國人吃台豬不吃美豬，這樣的說法在民進黨的觀念裡就是「反美」，直說「主委是老實人」「你要慘了」「我人在野都為你擔心了」。

國民黨立委林德福補充，美國大選變天，政府應該重啟美豬談判，在國人充滿疑慮下堅持明年元旦就開放並不明智。

(中時 )