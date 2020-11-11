45歲余女婚後遭34歲許姓丈夫毒打，余女9月起陸續向警方報案，狀況卻變本加厲，余女遭軟禁一個多月被打到面目全非，還被逼簽本票50萬元，丈夫甚至威脅「要殺她70歲爸爸」，余女求助新北市議員彭佳芸才脫離丈夫魔爪；警方表示，將盡速請法院核發余女父親保護令。

據了解，余女今年9月報案聲請保護令後，丈夫卻違反法令靠近她強搶她的手機禁止她對外聯繫，並將她軟禁於土城區永豐路工地中，期間用鐵鎚狂敲她腿部，還狂歐她臉部，施暴長達1個半月，在此期間，更揚言「要殺余女全家人」，逼余女簽50萬元本票，威嚇余女不敢聲張。

近日，余女趁著丈夫上廁所，逃到工地旁的檳榔攤呼救，後續由市議員彭佳芸求助，彭佳芸得知此事後，立刻聯絡轄區警方與社會局介入，替余女的父親聲請保護令外，也協助余女前往法院訴請離婚，讓余女逃離丈夫魔爪。

市議員彭佳芸說，獲知余女求救的第一時間，她馬上請警察到余女家將她爸爸救出來，並請相關單位進行安置，並帶有創傷症候群的余女去看身心科，並申請急難救助，余女訴請離婚，服務處也陪同她到家事法庭，並由社會局協找法扶律師。

警方表示，余女聲請保護令業於10月5日核發，警方已對許男電話告知保護令生效及告誡，目前余女父親保護令尚陳核中，會盡速向法院聲請保護令，此外，警方也將持續與余家父女2人保持聯繫，另請轄區派出所加強巡邏，並持續告誡許男勿有違法行為。

45歲余女婚後遭34歲許姓丈夫毒打找上新北市議員彭佳芸求救（翻攝自彭佳芸臉書／戴上容新北傳真）

(中時 )